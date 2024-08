Stasera Irama sul palco. Da Amici al Parco centrale

FOLLONICA

Tra gli ospiti più attesi del Follonica Summer Night c’è il nome di Irama, che torna stasera sul palco del Parco Centrale. Grande è il successo dell’artista sia sul fronte live che su quello discografico. Il suo singolo "Tu no" dopo essersi imposto subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia, entrata anche nella top 10 della classifica Spotify "Top songs debut global", conquista il disco d’oro e chiude la settimana in top ten FIMI e in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7 milioni di views. Un successo che ha dell’incredibile per il giovane artista Filippo Maria Fanti, in arte Irama, che con la sua musica e la sua voce tagliente ha conquistato dai più giovani ai meno. Il suo nome d’arte lo sceglie a solo tredici anni ed è l’anagramma del suo secondo nome, che in lingua malese significa "ritmo". Ritmo che il cantautore italiano ha dimostrato di avere dall’inizio della sua carriera, che assieme alla sua perseveranza e alla sua voce lo hanno portato in alto nella scena musicale italiana.

Ha esordito ufficialmente sulla scena musicale partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo "Cosa Resterà" nella categoria "Nuove Proposte", ma è sbocciato nel 2018 in seguito alla vittoria della diciassettesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi. Dopo lo speciale evento dell’Arena di Verona, uno show senza repliche in uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, Irama proseguirà il suo tour sui palchi dei principali festival estivi tra cui il Follonica Summer Nights. In autunno sarà poi la volta dei principali palazzetti della penisola. Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 47 dischi di platino, 5 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. "Tu no" racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. Il magico brano che ha già conquista i cuori di tutta Italia, anticipa il nuovo album dell’artista prossimamente in uscita e sul quale sicuramente le aspettative sono molto alte.

Viola Bertaccini