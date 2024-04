Stagione estiva da svolgere in tre stabilimenti balneari

Stabilimento balneare a Follonica ricerca una cuoca/o o un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore per turno di giorno per preparazione antipasti e primi di pesc. L’orario di lavoro è dalle 9 alle 15.30 e il periodo è da questo mese fino al 23 settembre. Non è prevista la possibilità di alloggio.

Uno stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca una barista con esperienza anche minima di cocktails con orario su turni mattina e di pomeriggio a rotazione fino alle 21.. Infine uno Stabilimento balneare a Fonteblanda ricerca urgentemente un bagnino con brevetto, che posso svolgere la funzione di assistente bagnanti da questo mese fino a settembre. Non è prevista la possibilità di alloggio, mentre possono aspirare a questa occupazione anche i bagnini alla loro prima esperienza. Per candidarsi alle offerte di lavoro inviare un curriculum a [email protected] (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564/416375.