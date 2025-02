Spiagge senza barriere. Pedane per i disabili

MONTE ARGENTARIOPedane per diversamente abili nelle spiagge del Pozzarello e di Cala Galera, il Comune abbatte le barriere architettoniche sugli arenili. Dalla prossima estate si potrà arrivare con un po’ più di facilità a godersi un po’ di mare dell’Argentario. In particolare, il Comune sta pianificando gli interventi volti al miglioramento del livello di accessibilità delle due spiagge che si trovano sul versante santostefanese e su quello portoercolese. "Il promontorio di Monte Argentario ogni anno è meta di turismo balneare grazie alle suggestive spiagge e baie naturali, che consentono attività sportive acquatiche e relax – fanno sapere dal Comune –. È intenzione dell’amministrazione valorizzare le risorse naturali presenti nel territorio e perseguire l’obiettivo del miglioramento del livello dell’accessibilità delle spiagge, in particolar modo di quelle di Cala Galera e Pozzarello, realizzando interventi che consistono nell’installazione di pedane in legno che facilitino l’accesso ai portatori di handicap". La Regione Toscana (tramite la direzione Attività Produttive del settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico) ha emesso un bando rivolto ai comuni costieri marittimi per poter accedere al Fondo Unico Nazionale per il Turismo, con il Comune di Monte Argentario che aveva fatto richiesta di accesso nel settembre dello scorso anno. Richiesta ammessa dalla Regione: l’ente del promontorio riceverà 85mila euro, a fronte di una spesa complessiva di 170mila euro per realizzare le opere, con i restanti 85mila che verranno finanziati dal Comune stesso tramite il capitolo "rimozione barriere architettoniche" nel bilancio di previsione 2025-27. Nei giorni scorsi si sono concluse in maniera positiva le conferenze di servizi da parte degli enti preposti per ottenere i pareri e i nulla osta per eseguire i lavori. L’abbattimento delle barriere architettoniche vedrà, inoltre, un altro intervento importante nel porto di Porto Ercole: sarà infatti installato un sollevatore a bandiera, al costo di 24mila euro, che permetterà per la prima volta ai diversamente abili di salire in barca dall’interno del porto. Un servizio che chiunque potrà utilizzare chiedendo il permesso alla Capitaneria. Affiancando la barca al molo, tramite un piccola gru, si potrà salire a bordo.

Andrea Capitani