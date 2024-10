Spettacolo al teatro degli Industri. Calvino fra testi, musica e... botanica

"Un pomeriggio, Adamo" è il titolo dello spettacolo in programma venerdì alle 21 al teatro degli Industri. Un racconto musicale, per la prima volta proposto a Grosseto dopo l’ottimo successo ottenuto a Roma e Firenze, su testo di Italo Calvino e musiche di Francesco Iannitti Piromallo. Un evento unico, emozionante, divertente, ironico, un trionfo di amore per la natura, per gli animali, per la vita.

Su testi di Italo Calvino, scelti dal professor Stefano Adami, studioso delle opere di Italo Calvino, il maestro Francesco Ianniti Piromallo, compositore e docente, ha elaborato la partitura musicale. La narrazione si svolge intorno alla figura reale di un giovanissimo Libero Guglielmi, che fu prima giardiniere di casa Calvino e poi botanico. Nel racconto Libereso, al tempo fanciullo, intesse una storia d’amore con la giovane cameriera della famiglia, partecipandole la sua passione botanica, con doni improbabili colti e raccolti nel meraviglioso giardino... bisce, ramarri e rospetti. A chiusura dello spettacolo, Adami ha scelto di aggiungere anche la lettura del passo finale di un’altro racconto di Italo Calvino "La strada di San Giovanni", dove lo scrittore rivede le sue terre, i luoghi della sua gioventù, e li saluta nostalgicamente, per rivolgersi a quel mondo che lo attende. La rappresentazione vedrà la partecipazione della Vivace Orchestra Giovani di Grosseto, diretti dal maestro Massimo Merone, il reading dell’attore Pietro De Silva e una performance del mimo fiorentino Grey The Mime (Luigi Benassai). Prevendita all’edicola La Vasca in piazza Rosselli e venerdì direttamente in teatro. la sera stessa del 18 ottobre presso il Teatro degli Industri dalle ore 20. Per informazioni e prenotazioni 347-5152908.