Spettacolo al Moderno. In teatro per Abio. Tutta quella musica che fa bene ai bambini

A suon di musica per un progetto speciale organizzato da un’associazione altrettanto speciale. Ancora una volta Abio organizza un’evento per la raccolta fondi del progetto "Il bambino al centro", che garantirà un nuovo look, molto accogliente al reparto di Pediatria. Un progetto a misura di bambino. Al momento il ricavato è ad un buon punto, grazie alle iniziative proposte fino ad oggi che hanno portato ad un ottimo risultato, ricoprendo l’ottanta percento della somma necessaria per i lavori. Anche se l’attenzione non deve calare.

L’evento musicale "Tutti insieme per Abio" andrà in scena domenica alle 21 al teatro Moderno, con il patrocinio e collaborazione del Comune di Grosseto. Un’occasione non solo per donare, ma anche per assistere ad uno spettacolo che coinvolge tre gruppi musicali, in perfetta sinergia con un ospite speciale. I gruppi saranno quelli di Golini, Indino, Battistini, Musica da Ripostiglio e Leonardo Marcucci & Jole Canelli insieme alla voce italiana di Robert De Niro, Stefano De Sando. Un artista poliedrico, grande doppiatore e musicista, condurrà e suonerà, facendo da filo conduttore nella serata. Sarà accompagnato da Claudio del Signore e Nora Morellini. Dodici artisti sul palco per una serata unica con uno scopo altrettanto unico. A presentare l’iniziativa gli assessori Luca Agresti e Sara Minozzi, la presidente dell’associazione Stefania Guarrera e il musicista Alessandro Golini.

"Questo progetto – afferma Agresti – è stato preso a cuore dall’amministrazione, ma diciamo la verità l’ha preso a cuore tutta la città. Avverrà la riqualificazione della Pediatria per rendere più confortevole la permanenza dei ragazzi all’interno dell’ospedale. Quando la cultura si avvicina al sociale è qualcosa di speciale".

"È un progetto per la città – dice Guarrera – pensato con il cuore. Un progetto per tutta la comunità ed è stata questa la forza che ha fatto sì che ad oggi abbiamo superato gli ottanta mila euro di raccolta fondi. Ci sentiamo forti di dire che questo obiettivo lo raggiungeremo, ma continueremo perché ci sono altri progetti a cui stiamo già pensando. Il titolo è rappresentativo, saremo tutti insieme per un sogno".

"Sarà – dice Golini – un grande ritrovo di noi artisti. Nel finale faremo un brano tutti insieme, di musiche rappresentative della Maremma".

"È un progetto – spiega Minozzi – a ricaduta sulla cittadinanza e dal Comune lo abbiamo vissuto come parte integrante dei nostri progetti. Andrà a ricaduta sui nostri bambini, alleggerendo il momento delicato del ricovero in ospedale. In questo evento gli artisti si aggiungono ai volontari di Abio".

Il costo dei biglietti è di 18 euro e i tagliandi sono disponili a Grosseto (nella Libreria Palomar e nell’edicola La Pace) e a Follonica (Libreria Altrimondi). Sarà possibile acquistare i ticket anche due ore prima dell’inizio dello spettacolo alla biglietteria del teatro.

Maria Vittoria Gaviano