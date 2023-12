Spari ai finanzieri. Il 28enne rimane in carcere

Interrogatorio di garanzia in carcere per il 28enne nordafricano, accusato di spaccio di droga, che il 26 di agosto scorso era insieme ad altri connazionali in un bosco vicino a Castiglione della Pescaia. Durante quella serata furono esplosi due colpi di fucile all’indirizzo di due militari della Guardia di Finanza che si erano fermati per un controllo in una piazzola di sosta sulla strada provinciale delle Collacchie. I finanzieri stavano transitando sulla strada quando notarono un uomo vicino ad un’auto parcheggiata in località Querce Mercata. Quell’uomo stava aspettando gli spacciatori per acquistare una dose. I quattro ragazzi che avevano allestito il bivacco della droga, tra cui il 28enne nordafricano, scapparono esplodendo due colpi di fucile verso i finanzieri e abbandonando tutto quello che nascondevano nella vegetazione. Mancando di poco i militari che si ripararono dietro l’auto di servizio per non essere colpiti. Qualche giorno dopo i finanzieri tornano sul posto e trovarono due bivacchi con tutto il materiale abbandonato. La Guardia di finanza accertò che il 28nne si trovava lì, nella macchia per spacciare. E’ stato catturato qualche giorno fa dai carabinieri di Canino in provincia di Viterbo. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. "Ha parlato e ha raccontato la sua versione dei fatti – ha detto l’avvocato difensore Gabriele Dell’Unto –. E’ completamente estraneo al tentato omicidio. Lui, come ha sempre detto, non ha sparato". Il 28enne rimane in carcere.