Sparano al gatto. Spelacchio: "Adesso basta"

GROSSETO

Corsa alla solidarietà per Spelacchio, il gatto randagio di Pancole, che gli hanno sparato alcuni pallini di piombo. E che adesso lotta tra la vita e la morte in una clinica veterinaria. IL fatto lo ha denunciato Cristiano Tesi sulla pagina Facebook "I mici di Pancole". Spelacchio infatti, un micio anziano che vive come randagio nella piazza di Pancole, è stato investito da un’auto. Ma quando è stato portato dal veterinario, la dottoressa ha scoperto che il gatto aveva all’interno alcuni palli da caccia: gli avevano dunque sparato. E’ successo ieri pomeriggio. L’automobilista non si è fermato e un’abitante che ha visto quello che era successo ha avvertito Tesi che si occupa della colonia di Pancole. Gli è stata riscontrata una frattura alla mandibola e un’emorragia interna. Poi la scoperta dei pallini, segno che a Pancole, la morte del micio Gastone di un anno fa, non ha insegnato nulla. "Spelacchio è un gatto anziano che ultimamente si è accasato in piazza di Pancole insieme a Silvestro e Lince – ha scritto Tesi sulla pagine social – Purtroppo è stato investito e come al solito nessuno si è preoccupato di niente o intervenuto, ne tantomeno chi lo ha investito. Ringrazio chi mi ha avvertito, il gatto è stato recuperato e portato presso la Clivet Grosseto Clinica Veterinaria . Ha una frattura alla mandibola e una piccola emorragia che si spera si risolva. Poi si sono accorti che in una coscia ha diversi pallini per cui la storia si ripete e dopo Gastone qualcuno continua a sparare". Del caso sono stati avvertite anche le forze dell’ordine.