Spaccio in via Monterosa, arrestato 19enne

GROSSETODue esposti, decine di telefonate e di segnalazioni. Esposti nei quali si spiegava che nella zona di via Monte Rosa c’erano troppi episodi di spaccio. Ma non solo: c’erano stati anche alcuni casi di degrado. Esposti che sono stati inviati alla questura, al Comando dei carabinieri e a quello della municipale. Gli agenti sono andati a fare un controllo in quella zona e hanno visto un ragazzino di appena 19 anni di origini tunisine avvicinarsi a un uomo e consegnargli un involucro in cambio di 20 euro. Ed è stato arrestato. Il ragazzo era arrivato in sella alla sua bici e si è fermato a parlare con un uomo, poi c’è stato lo scambio di droga. Quando gli agenti, che si erano nascosti per assistere allo scambio, sono intervenuti, ha gettato per terra un involucro. Dentro c’erano 2 grammi e mezzo di cocaina. Portato al Comando, il ragazzo è stato perquisito: addosso aveva 75 euro e un cellulare, sul quale hanno continuato ad arrivare messaggi che il giovane non ha voluto far leggere agli agenti. Ieri mattina in tribunale, difeso dall’avvocato Giulio Parenti, sostituito in aula dall’avvocata Iris Milano, il ragazzo, con l’accordo della vice procuratrice onoraria Elena Bartalini ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione e mille euro di multa. Il giudice Sergio Compagnucci, dopo la convalida e il patteggiamento, ha disposto la sospensione condizionale della pena: il ragazzo è stato rimesso in libertà.