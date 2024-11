Spaccio di eroina e cocaina, due arresti vicino a scuola

Grosseto, 21 novembre 2024 – Stava girando nella zona di via Roma e via don Minzoni in attesa di prendere la consueta “dose” di droga. Ma quando si è avvicinata all’auto, all’interno della quale l’aspettavano i due spacciatori, a guardare lo scambio, da lontano, c’erano anche i poliziotti che da tempo stavano controllando quella zona. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti dopo aver individuato un’auto blu, sulla quale viaggiavano due nordafricani (di 34 e 30 anni), poco dopo arrestati per spaccio di droga. L’arresto è stato convalidato ieri dal giudice Giuseppe Coniglio e i due nordafricani sono finiti agli arresti domiciliari.

Uno dei due stranieri stava viaggiando in quella zona, abitualmente frequentata da spacciatori, e per questo motivo tenuta d’occhio dalle Forze dell’ordine. In pratica la zona che si trova tra via Roma, via don Minzoni e via della Pace. Una volta arrivato nella zona in auto è salito un suo connazionale, di poco più giovane. Poco dopo, il personale della Squadra mobile ha visto arrivare una donna, una grossetana di 32 anni, in via don Minzoni, dove si era fermata nel parcheggio e aveva cominciato a guardarsi intorno. In pratica stava cercando i due pusher che si trovavano poco lontano. Una zona, questa che non è lontano da una scuola elementare e da un asilo. E proprio in quel momento c’erano i genitori che stavano aspettando il suono della campanella per portare i loro figli a casa.

La donna si è dunque avvicinata e, arrivata sul lato del guidatore, ha preso la droga. È stato allora che i poliziotti sono intervenuti, sequestrando droga e soldi. I due avevano cocaina ed eroina, sostanze che sono state trovate nel marsupio di uno dei due uomini, insieme a qualche centinaio di euro. Soldi e droga sono stati sequestrati, così come l’auto di proprietà della moglie del 34enne tunisino. Spaccio che, a detta della donna fermata dai poliziotti, avveniva regolarmente proprio in quella zona, non lontano dai locali del Serd.