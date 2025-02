Spaccia fuori dal bar, condannato a 9 mesi

E’ uscito dal bar in via Scansanese, ad aspettarlo c’era un ragazzo in auto. Quest’ultimo gli ha dato qualcosa e lui si stava dirigendo verso la sua auto. In mano aveva una dose di cocaina che l’avrebbe consegnata poco dopo aver riscosso la somma pattuita. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Orbetello a fermarlo, grazie ad un servizio antidroga organizzato dal Comando provinciale. Sono andati a colpo sicuro in un luogo dove spesso c’è un via vai sospetto di spacciatori e clienti. Ragazzi nordafricani, per la maggior parte, che hanno deciso di trasformare quella zona in una piazza di spaccio. E infatti sono state anche molte le segnalazioni arrivate alle Forze dell’ordine di chi in quella zona ci vive. Quando i carabinieri sono intervenuti hanno anche trovato al ragazzo dieci dosi di cocaina, pronte per essere vendute, che nascondeva in un pacchetto di fazzoletti che aveva nell’altra mano. Processato per direttissima con l’accusa di spaccio ieri mattina in tribunale di fronte al giudice Marco Bilisari di Grosseto, lo straniero, un 29enne difeso dall’avvocato Giulio Parenti, è stato condannato a 9 mesi con la sospensione condizionale e senza alcuna misura cautelare.