Sostegno all’educazione. Arriva il sì ai libri gratis

FOLLONICASostegno all’istruzione. Anche il Comune di Follonica accoglie con favore l’iniziativa "Libri Gratis", che è stata recentemente attivata dalla Regione Toscana all’interno del progetto Giovanisì. L’amministrazione comunale riconosce il valore educativo della misura che è un sostegno concreto utile a garantire che studenti e studentesse portino a termine il loro percorso scolastico. Il contributo economico è rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Toscana con un’età inferiore a 24 anni e che sono stati iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 a una scuola pubblica o paritaria con sede nella regione. Importante è anche il valore dell’ISEE familiare che non deve essere superiore a 15.800 euro. Il contributo varia in base alla classe frequentata e gli importi sono calcolati in base ai prezzi medi dei testi scolastici e quindi vanno da un minimo di circa 137 euro a un massimo di 348 euro circa. Non rientrano nella misura "Libri gratis" i libri utilizzati nei IeFp e i testi adoperati nelle scuole serali, nei Cpia e nelle scuole carcerarie.

Coloro che posseggono i requisiti precedentemente accennati potranno fare domanda per il contributo online da lunedì 28 aprile fino al 28 maggio 2025, attraverso la piattaforma della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/librigratis) a cui si può accedere tramite SPID, CIE e Tessera Sanitaria/CNS. Inoltre, la domanda deve essere presentata dal genitore o tutore (se lo studente è minorenne e per ogni figlio è necessario una domanda distinta) o dallo studente (se è maggiorenne). Oltre ai dati personali e scolastici dello studente, sarà richiesto il codice Isee con Dsu e un codice Iban intestato o cointestato al richiedente per ricevere il contributo. Per i cittadini follonichesi che hanno bisogno di assistenza nella compilazione della domanda, posso richiederla a il "Punto Digitale Facile" che si trova in via Roma 119/A (È consigliato fissare un appuntamento con Cristiano Mattioli via telefono al 393 4003412 o via mail a [email protected].).

Gabriele Pasquini