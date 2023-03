Sorpresa in Consiglio comunale Ritirato il Regolamento Edilizio

Colpo di scena in Consiglio comunale, dove l’assemblea, durante una seduta che sembrava piuttosto ordinaria, è stata vivacizzata, dopo pochi minuti dall’apertura dei lavori, dalla decisione del sindaco Andrea Biondi di ritirare dall’ordine del giorno il punto relativo all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale. Un colpo di scena, capitato proprio nella penultima seduta consiliare.

"In fase di fine legislatura – ha affermato il sindaco Biondi – ho deciso e proposto il ritiro del punto relativo all’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio". Poi il sindaco è passato ad illustrare le motivazioni di questa decisione. "Sollecitato dai rappresentanti delle associazioni di categoria, ho preferito proporre il ritiro per permettere un confronto sul nuovo regolamento, soprattutto in questa fase di dibattito democratico in occasione delle prossime elezioni amministrative. Il lavoro fatto rimane in eredità della prossima Giunta, che potrà limare e modificare il nuovo regolamento, ed approvarlo in uno dei futuri consigli comunali di inizio della prossima legislatura. Il regolamento edilizio attuale – ha aggiunto Biondi – è datato 1984, superato dalla normativa nazionale, regionale, e comunale con l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, pertanto il prossimo governo locale dovrà affrontarne l’approvazione quanto prima". Poi Biondi ha parlato dell’adozione del Programma complesso di riqualificazione insediativa relativo al centro della frazione di Bagno. "Un progetto – ha detto – che mira all’innalzamento della qualità edilizia, e alla rivisitazione degli spazi pubblici e della viabilità veicolare, ciclabile e pedonale. Un passo determinante per la qualità di vita, un punto su cui vado particolarmente orgoglioso per essere riusciti a definire tale progetto in conclusione di legislatura".

Roberto Pieralli