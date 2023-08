Sorano, segni di rinascita Apre una nuova attività a servizio del turismo

Negli anni post covid Sorano ha dato segni importanti di rinascita. Grazie all’impegno di imprenditori privati, sono tornati a vivere luoghi e locali che avevano cessato di esistere. È indubbiamente un altro segnale positivo l’apertura della nuova Galleria Caffè, inaugurata di recente e ricavata nei locali che per decenni hanno ospitato uno storico bar e pasticceria. La precedente gestione aveva chiuso i battenti un po’ di tempo fa, così Walter e Enea Montanini, si sono inventati l’"Ildebrando Galleria caffè", un locale nuovo per il territorio, anche come filosofia e soprattutto nell’offerta. Walter ed Enea che sono babbo e figlio hanno fatto completamente e ristrutturare gli ampi locali con vista panoramica sulla valle attraversata dal fiume Lente. Di indubbio gusto e originale stile, le sale del rinnovato locale si presentano ai visitatori molto accoglienti.

"Fino a qualche anno fa questo luogo ospitava la storica pasticceria Lupi – ricorda il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni -. Adesso il salone centrale è adibito a mostre d’arte e iniziative culturali mentre nella sala accanto si trova posto il bar. Appunto "Ildebrando galleria caffè", un’idea originale e subito molto apprezzata". Il caffè della famiglia Montanini si aggiunge dunque agli altri due bar recentemente inaugurati, uno situato sempre nel cuore di Sorano, a due passi da piazza Busatti ( di fronte all’Ildebrando Caffè) e l’altro nella zona nuova di Sorano. A completare l’offerta enogastronomici del borgo ci pensano poi due enoteche (una situata nella piazza centrale e un’altra nel centro storico) e un bar e pub lungo la strada che collega il borgo di Sorano con Sovana.

N.C.