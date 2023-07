Sorano, Fibra Ottica per Tutti entro il 2026

Buone notizie per il territorio comunale di Sorano anche se gli abitanti dovranno portare un po’ di pazienza. Tutte le zone oggi non coperte dalla fibra ottica potranno esserlo con il Piano Italia 1giga - connetti Italia finanziato con fondi del Pnrr e che deve essere attuato entro il 2026.

"La buona notizia – dice il sindaco Pierandrea Vanni – è che il piano dovrà assicurare la copertura anche delle nostre zone dove la fibra attualmente non c’è, ma al momento non ci sono indicazioni sui tempi di attuazione. Si sa che dovrà essere rispettato la scadenza fissata dall’Europa per attuare il Pnrr. Le informazioni sulla presenza del Comune nel piano sono state fornite dalla Direzione infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana".

Vanni nei giorni scorsi si è rivolto all’assessore regionale Stefano Ciuoffo per segnalare sia le ripetute interruzioni che si registrano per quanto riguarda la telefonia mobile sia la mancanza di coperture per la stessa telefonia mobile e per la fibra ottica. "Il Dipartimento – conclude Vanni – mi ha contattato in tempi molto rapidi e oltre a dare informazioni sul futuro della fibra ha fatto sapere che contatterà Tim per i problemi relativi alla telefonia mobile".