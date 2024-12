Sono iniziati lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Manetti

Da ieri sono iniziati i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile, che sarà realizzato sul marciapiede di viale Manetti.

Questo nuovo intervento amplia l’offerta di piste ciclabili nella città di Grosseto, collegando il parcheggio pubblico su largo Busatti con piazza Caduti sul Lavoro per poi ricollegarsi alla pista ciclabile lungo viale Sonnino.

Sarà quindi possibile raggiungere in bicicletta gli impianti sportivi dei campi da tennis, la pista da pattinaggio e il bocciodromo che si trovano in via Manetti. Si compie così un importante ulteriore passo in direzione della promozione della mobilità sostenibile sul territorio del Comune di Grosseto, mediante l’estensione delle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, incentivando in tal modo la cittadinanza all’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, casa-impianti sportivi.

Un incentivo quindi per lasciare l’automobile a casa e usare l’"ecologico" mezzo a due ruote.

Il progetto è stato finanziato grazie anche al contributo del ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto Groar, che l’Amministrazione comunale del capoluogo maremmano ha presentato insieme al Comune di Arezzo.