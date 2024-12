Solstizio d’inverno e rigenerazione. Il rito etrusco alle Terme di Saturnia

Terme di Saturnia Natural Destination espande la sua offerta dedicata allo star bene e al prendersi cura di sé con un retreat (ritiro) in cui il potere rigenerativo delle acque termali si accosta alla saggezza olistica de "La Grande Via", la fondazione pensata e voluta da Franco Berrino, medico, epidemiologo ed ex direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto dei tumori di Milano, ed Enrica Bortolazzi, giornalista, fotografa ed istruttrice di yoga. Le due realtà lanciano il retreat Saturnalia Detox - Rinascita al solstizio, in programma da giovedì 19 a domenica 22, accendendo così i riflettori sul potere trasformativo del solstizio d’inverno e sulla sua capacità di rigenerare la nostra essenza. Il retreat Saturnalia Detox - Rinascita al solstizio supera i confini del classico percorso detox, invitando gli ospiti a riconnettersi con se stessi attraverso cerimonie che onorano le tradizioni antiche e il potere della natura: ’La Cerimonia della Luce’, parte del retreat, è un antico rito etrusco dei Saturnalia che celebra il ritorno della luce al solstizio d’inverno, momento di rinascita e di nuovi inizi. I partecipanti, vestiti di bianco, si riuniscono intorno alla figura di Demetra, Dea della rinascita, avvolti da vapori profumati e accompagnati da flauti etruschi. Al centro del cerchio sacro, un Kernos (candelabro etrusco) rappresenta simbolicamente il ritorno della luce. Ognuno riceverà una candela, un seme, un po’ di terra e un calice d’acqua per un rituale in cui la natura e il simbolismo etrusco diventano parte attiva del percorso di rinnovamento.

La cerimonia si conclude con un brindisi rituale a Elios, Dio del Sole, secondo l’antica tradizione etrusca. A completare il programma del retreat tutta la competenza di Terme di Saturnia con sessioni di yoga, rituali benessere, meditazione, passeggiate mattutine, menu detossinanti firmati Terme di Saturnia Method e trattamenti corpo mirati, basati sul forte potere rigenerativo della millenaria acqua termale. Tra quelli proposti, il Gommage & Plancton per levigare la pelle e prepararla a ricevere i benefici dell’acqua termale, e il trattamento Saturnia Detox, un rituale completo per drenare e purificare il corpo.