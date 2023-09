Solidarietà. Il Mercatino dei Ragazzi

Nel 2023 compie 40 anni, solo negli ultimi nove mesi ha già donato all’ospedale Misericordia strumenti e realizzato progetti per più di 60.000 euro, e ora si appresta a raggiungere un nuovo grande obiettivo: un sofisticato software per migliorare le cure radioterapiche dal valore di 85.000 euro. È il Comitato per la Vita, associazione nata nel 1983 dalla volontà di un piccolo gruppo di cittadini di sostenere gli ospedali del territorio nella battaglia contro il tumore. Fin dalla sua creazione, il Comitato ha incentrato il suo volontariato su un’idea nuova: creare grandi eventi dove le persone non sono semplici spettatori ma protagonisti attivi che si mettono in gioco per raggiungere un obiettivo. Prende il via così il Mercatino dei Ragazzi dove i giovanissimi diventano commercianti per un giorno, vendendo giocattoli, libri, oggetti vari che appartenevano a loro e dai quali si separano per donarli a una nuova vita, quella della solidarietà. L’originalità dell’idea del mercatino trovò subito un grandissimo seguito e ogni prima domenica di ottobre dal 1983 il centro di Grosseto si trasforma e fa battere il cuore di migliaia di persone. E così sarà anche domenica prossima, in piazza Esperanto. "Ancora oggi – dice il presidente Oreste Menchetti – siamo travolti dall’amore e dall’affetto verso il Mercatino dei Ragazzi e noi stessi manteniamo intatti l’emozione e l’entusiasmo delle prime edizioni. Quest’anno festeggiamo 40 anni nei quali la partecipazione alle iniziative del Comitato per la Vita è andata crescendo e ci ha permesso di donare sei milioni di euro per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore che sono stati utilizzati per strumenti, software e progetti. Il nostro pensiero va ai presidenti che mi hanno preceduto, ai consiglieri che 40 anni fa diedero vita al primo nucleo del comitato, a tutti quelli che si sono succeduti, ai volontari che sono la nostra anima e a tutti coloro che hanno donato per rendere possibile il sogno di combattere tutti insieme contro il tumore". "Un’occasione imperdibile per approcciarsi al mondo della solidarietà", dice l’assessore al Sociale Sara Minozzi.

Steven Santamaria