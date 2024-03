Soldi dalla Camera di commercio. Trecentomila euro alle imprese

La Giunta della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha approvato una prima tranche di bandi per lo sviluppo delle imprese. Lo stanziamento è di oltre 300mila euro, per una serie di misure che vanno a sostenere l’internazionalizzazione, l’innovazione digitale, la transizione energetica, l’acquisizione di certificazioni di qualità, iniziative di promozione del territorio e aiuti per la crisi di impresa.

Internazionalizzazione

Il bando sostiene, con l’erogazione di contributi a fondo perduto, la presenza all’estero di imprese e lo sviluppo di canali e strumenti di promozione. Contributo massimo 3mila euro.

Innovazione digitale 4.0

Il bando vuolepromuovere la transizione digitale nelle Pmi locali e prevede la concessione di contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute e fino a 5mila per acqusire tecnologie digitali.

Certificazioni di qualità

Il bando prevede un contributo fino a 2.000 euro per l’acquisizione di certificazioni di qualità.

Sostegno a iniziative locali

Il bando sostiene iniziative realizzate nel 2024 e concluse entro il 10 gennaio 2025, di valorizzazione del territorio e delle sue tipicità e di sviluppo e promozione del turismo, realizzate nelle province di Livorno o Grosseto. I beneficiari dei contributi sono: le Associazioni di categoria, i Ccn, soggetti iscritti al Rea portatori di interessi collettivi con finalita di promozione e valorizzazione del territorio e le pubbliche amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno. Contributo 4mila euro.

Transizione energetica

Il bando intende incentivare l’avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione energetica e la partecipazione a Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Sono previsti contributi fino a 2.500 euro per l’acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione, da parte di figure altamente qualificate.

Accesso alla Composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa

Il bando intende favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione della crisi d’impresa e contrastare le difficoltà economico-finanziarie delle piccole e medie imprese delle province di Livorno e Grosseto, favorendo il ricorso alla Composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa. Contributo massimo previsto 4mila euro, a copertura del 50% delle spese sostenute. Per richiedere i contributi c’è tempo fino a novembre, salvo chiusura anticipata dei bandi per esaurimento risorse.

I moduli dei bandi si trovano su www.lg.camcom.it.