Smottamento sulla Grosseto-Siena Chiuso un tratto di carreggiata

Le forti e insistenti piogge dei giorni scorsi hanno danneggiato anche la strada statale 223 (Grosseto-Siena), in direzione Grosseto, all’altezza dello svincolo di Campagnatico. Un tratto di carreggiata è sprofondato di circa 30 centimetri e i primi ad accorgersene sono stati alcuni cittadini Campagnatico che hanno chiamato il primo cittadino per denunciare la pericolosità della strada. Questo tratto di strada è stato chiuso al traffico, si tratta di circa un chilometro e mezzo della carreggiata. Il transito è comunque garantito sulla complanare adiacente, con uscita allo svincolo di Campagnatico e rientro al successivo svincolo "CampagnaticoZona industriale". I tecnici Anas hanno eseguitoo i rilievi e le attività necessarie a progettare ed eseguire gli interventi di consolidamento e ripristino. "L’episodio risale a qualche giorno fa – commenta il primo cittadino di Campagnatico, Elismo Pesucci –. Era sera quando degli abitanti di Campagnatico, in transito su quel tratto di strada, mi hanno chiamato allarmandomi dello smottamento. Ho immediatamente avvertito Anas e adesso la strada è chiusa. Fortunatamente siamo dotati di ottime strade secondarie". Il tratto di strada danneggiato era stato oggetto di un intervento anche di recente. "Chi si è accorto dello smottamento – prosegue Pesucci – ha sentito l’automobile perdere il controllo. Era molto pericoloso, in quel punto la carreggiata è sprofondata di circa 30 centimetri". Purtroppo non mancheranno i disagi per chi viaggerà su questa strada. "Penso soprattutto alle file durante il weekend – conclude Pesucci –. La complanare adiacente permette alle automobili di viaggiare in sicurezza ma non può contenere il traffico delle grandi occasioni".

N.C.