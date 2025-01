Slow Food. I progetti della Condotta

Per il 2025 la condotta Slow Food Isola del Giglio e Giannutri ha in serbo molte iniziative, a cominciare dal percorso di avvicinamento al Congresso nazionale in programma a luglio, al quale si presenterà con un comitato rinnovato.

"Proseguiremo con il consolidamento del progetto sulla pesca – spiegano i rappresentanti della Condotta – e riprenderemo il percorso di valorizzazione della Viticoltura Eroica e del comparto agricolo dell’isola, contenitore di tutto il suo patrimonio culturale". Queste e tante altre attività sono previste nel nuovo anno da parte della condotta Slow Food Isola del Giglio e Giannutri, che ha chiuso il 2024 con due iniziative che hanno rivitalizzato le isole in questo periodo di normale "letargo" invernale, con la grande partecipazione al pranzo di degustazione del 22 dicembre del Pescato del Presidio Slow Food della Pesca artigianale dell’Isola del Giglio all’Antica fattoria del Grottaione di Montenero d’Orcia e la degustazione del panficato del 27 dicembre: due momenti che hanno evidenziato il fermento che c’è nell’Isola quando si dà valore alle tradizioni.

"Le attività di valorizzazione della pesca artigianale sono un progetto su cui la Condotta sta lavorando da diversi anni – spiegano i responsabili – culminate con la presentazione del Presidio Slow Food lo scorso maggio e con le iniziative successive dell’estate e di questo scorcio di autunno-inverno con gli eventi fuori dall’isola. Dall’altro, il recente evento sul panficato, dolce tradizionale natalizio dell’Isola del Giglio, realizzato utilizzando l’abbondanza di fichi nell’isola".