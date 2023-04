Sistema "farmacia" Incontro con Gemmato "Implementare i servizi"

Si è tenuto nella sede dell’Associazione titolari di farmacie in via dei Barberi l’incontro tra i componenti del Consiglio della stessa associazione ed il sottosegretario di Stato per la Salute, l’onorevole Marcello Gemmato. "E’ stato un incontro molto costruttivo, svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione – dicono dall’associazione –, nel quale con il Sottosegretario Gemmato (nonché collega degli altri farmacisti presenti), si è parlato della centralità del sistema farmacia nella provincia, con le sue caratteristiche di capillarità e prossimità, della gestione del farmaco (con particolare riferimento alle forme di distribuzione diretta e per conto) e delle nuove sfide che la categoria deve e dovrà affrontare nel breve-medio periodo. E’ stata posta grande attenzione all’implementazione della farmacia dei servizi, al monitoraggio delle terapie croniche e agli aiuti alle farmacie rurali sussidiate, essendo queste le più esposte alle problematiche di sistema proprio in virtù della loro delocalizzazione territoriale, in una provincia che è tra le più estese di Italia ma che, al tempo stesso, ha una densità di popolazione tra le più basse. E’ stata infine ribadita la disponibilità dei farmacisti titolari a mettersi al fianco delle istituzioni (come già dimostrato con le vaccinazioni anti-covid, antinfluenzali e con i tamponi antigenici) per una proficua gestione delle patologie e della diagnostica, in modo tale da poter anche alleggerire gli enormi carichi di lavoro che gravano sulle strutture ospedaliere". "Il consiglio di questa associazione – dice il presidente Alfredo Discepoli – desidera ringraziare il Sottosegretario per la visita alla nostra sede e per aver ascoltato, da rappresentante delle istituzioni, ma anche da collega, le proposte di questa associazione".