Sistema, cambiano i vertici. Vasellini è il nuovo presidente. Sarà affiancato da un cda

GROSSETODopo settimane di contrattazioni e tensione finalmente è arrivata la fumata bianca per Sistema. La società di servizi pubblici cittadina per la prima volta avrà un consiglio d’amministrazione. Si è chiusa ieri, con l’approvazione del bilancio, l’era di Mauro Squarcia, per tre mandati (9 anni) amministratore della società in house del Comune di Grosseto. Al suo posto arriva un nuovo presidente e un cda. È Amedeo Vasellini, 67 anni, imprenditore in ambito del turismo, delle energie rinnovabili e dell’edilizia, il nuovo presidente di Sistema. Il nuovo cda sarà composto da Franco Ferretti (vicepresidente), Paola Piu e Ilaria Lozzi (revisore dei conti). "Siamo convinti – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – di aver fatto la scelta migliore. Il profilo di Amedeo Vasellini, professionista serio e capace, risponde in pieno alle necessità di Sistema: starà a lui raccogliere il testimone del presidente uscente e potenziare ancora la nostra società partecipata con l’introduzione di ulteriori servizi per il cittadino". Novità l’introduzione di un consiglio di amministrazione. "Formato – spiegano sindaco e assessore – da due membri che avranno un ruolo fondamentale nell’indirizzare le politiche e le azioni societarie. Anche in questo caso la scelta è ricaduta su personalità molto valide e preparate". Saluta dopo tre mandati ricchi di obiettivi raggiunti Mauro Squarcia. Un percorso importante, fatto di una continua crescita, sia nella sfera economica che in quella dell’affidabilità societaria. Un periodo in cui le competenze di Sistema si sono ampliate andando a toccare vari e importanti settori: dalla gestione post operativa della discarica delle Strillaie, alla pulizia dei parchi gioco cittadini, dall’allargamento della sosta a Principina a mare, sino allo sportello per il rilascio dei permessi Ztl e per persone con disabilità. Il bilancio di esercizio 2024 si chiude con un utile pari a 12mila 576 euro. L’attività d’impresa ha generato ricavi per nove milioni e 611mila euro, con un incremento di quasi 370mila euro rispetto al 2023. Diminuiscono i costi di produzione, anche questo un segnale tangibile di buongoverno della società, ammontanti a 9 milioni e 911mila euro, ovvero oltre 177mila euro in meno rispetto all’esercizio dello scorso anno. Molte le opere pubbliche realizzate negli anni: il nuovo impianto di pubblica illuminazione a Principina a mare, la ristrutturazione del Forte di San Rocco a Marina, le nuove luci a led su tutti i lampioni cittadini e delle frazioni, l’ampliamento dei cimiteri di Istia, Braccagni, Batignano.