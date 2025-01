"Sindaco silente sui miasmi in città". Scatta la denuncia al prefetto

GROSSETO "Da oltre un mese nei cassetti del sindaco e dell’assessora all’ambiente giace l’interrogazione presentata da Grosseto Città Aperta". Così intervengono ì consiglieri Carlo De Martis e Marilena Del Santo, per far luce su questioni di grande importanza relative ai miasmi che investono la città e agli otto impianti di biogas che accerchiano il nostro abitato. "Risposte che non arrivano nonostante sia ormai decorso il termine stabilito dalla legge e dalle regole comunali - scrivono – e nonostante reiterate sollecitazioni. Un vero e proprio ostruzionismo che ha reso necessario il coinvolgimento del prefetto, affinché garantisca che sindaco e assessori rispettino la legge, consentano ai consiglieri comunali di svolgere la loro funzione di controllo sull’azione amministrativa e, soprattutto, agiscano con trasparenza nei confronti dei cittadini". E poi aggiungono: "Ricordiamo che alla fine della scorsa consiliatura, nel luglio del 2021, Vivarelli Colonna si congratulava con se stesso per aver firmato un protocollo tra il Comune di Grosseto e i titolari degli impianti di biogas che, negli annunci del primo cittadino, avrebbe normato l’uso del biogas ’al fine risolvere i problemi relativi agli odori’. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. All’epoca fummo facili profeti nel criticare quel protocollo, che ci appariva nient’altro che un pannicello caldo. Troppo generico e del tutto inadeguato a incidere in misura significativa sulla intensità delle emissioni odorigene. Di fronte ad una situazione così grave, fonte di disagio e preoccupazione per tutti noi grossetani, il sindaco ha deciso di trincerarsi dietro il più assoluto silenzio, indifferente anche ai tanti cittadini che scendono in piazza per chiedere risposte e soluzioni". I due consiglieri confidano a questo punto in un intervento dall’alto, attraverso il prefetto, "che induca sindaco e assessora all’ambiente a dare le risposte che Grosseto Città Aperta, e i grossetani, aspettano. Cosa chiediamo? Chiediamo innanzitutto di sapere se quel protocollo siglato con i titolari degli impianti a biogas".