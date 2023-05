“Per un comunista in meno”: il video in palestra del sindaco di Grosseto fa discutere

Grosseto, 10 maggio 2023 – Ormai ha abituato il suo pubblico a video in cui in maniera anche profondamente autoironica racconta le sue convinzioni politiche.

Certo, a volte secondo molti osservatori calca un po’ troppo la mano, come nel caso delle foto della segretaria del Pd Elly Schlein accostata ad alcuni animali.

In un filmato che gira in queste settimane sui social, il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna si allena in palestra.

Per chi lo segue su Instagram non è una novità. Da appassionato di sport, il sindaco spesso è alle prese con i pesi. Ma stavolta, mentre fa attività fisica, il sindaco parla: “Dio dammi la forza, per un comunista in meno”, la frase che non è piaciuta a molti.

Vivarelli Colonna non è solo durante il video: c’è anche il primo cittadino di Orbetello Andrea Casamenti, anche lui alle prese con i pesi. Nel finale Vivarelli Colonna mostra i muscoli è sorride. Il segno dell’alto tasso di ironia del video.