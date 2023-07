Simone Parrucci, 28 anni, nuovo delegato dei Giovani di Coldiretti Grosseto

Fa il pastore, come suo padre Frediano, e prima ancora come suo nonno Artemio che più di cinquant’anni fa aveva scoperto e si era innamorato della Maremma dopo una transumanza "fatale", il nuovo delegato dei Giovani di Coldiretti Grosseto. Con i suoi 28 anni Simone Parrucci (nella foto) è tra i più giovani allevatori di ovini della Toscana. La sua missione è convincere i suoi coetanei ad impegnarsi e prendere in mano le redini delle aziende di famiglia altrimenti destinate a chiudere o essere cedute. E’ il suo il nome nuovo del movimento giovanile di Coldiretti che succede a Lorenzo Pavone che per cinque anni aveva guidato gli imprenditori under 35. Simone è stato eletto dall’assemblea dei Giovani Coldiretti Impresa che si è tenuta all’azienda Cacciagrande a Castiglione della Pescaia alla presenza del direttore, Milena Sanna e della segretaria del movimento, Chiara Sani.

Rinnovato anche il coordinamento provinciale del movimento composto da Luca Colella e Serena Socci che sono saranno i vice di Parrucci, Francesco Speroni, Francesco Sabatini, Jacopo Casazza, Mattia Lusini, Giulio Laurenti, Marco Simoni, Riccardo Casini, Lucia Dori, Andrea Failli, Gabriele Uleri, Giusy Di Maro, Filippo Dazzi Francesco Ronchetti, Francesco Santori, Giacomo Garofani.