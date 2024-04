Simiani: "Punto di riferimento"

"Banca Tema i rappresenta oggi un volano dell’economia del territorio: i numeri in crescita certificano come il credito cooperativo sia oggi indispensabile per garantire la crescita sociale, produttiva ed occupazionale locale".

E’ il commento di Marco Simiani (nella foto), deputato Pd, riflettendo sul bilancio dell’Istituto di credito e sul ruolo che sta svolgendo.

"In un sistema creditizio che si sta spostando sempre più sui canali telematici e rapporti online in un Paese come l’Italia, fatto di un tessuto imprenditoriale parcellizzato e con migliaia di straordinarie piccole e medie imprese – dice Simiani –, la banca locale ha un ruolo fondamentale: quello di sostenere l’economia del territorio con una presenza continua e con una simbiosi irrinunciabile tra economia reale e attività imprenditoriale".