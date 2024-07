“Addio, re della notte”: Silvio Passini, l’ultimo saluto al proprietario della discoteca Tartana

Follonica, 24 luglio 2024 – Il dolore della famiglia è lo stesso dell’intera città. Follonica ha detto addio a Silvio Passini, 58 anni, imprenditore della notte, proprietario tra gli altri locali della discoteca Tartana di Scarlino.

Una morte improvvisa, per un malore, a casa sua. Una vita piena di impegni, di progetti, cancellati tutti in un attimo. La camera ardente era stata allestita alla Fonderia Leopolda, in quella Follonica che amava.

Tante le persone che durante la mattina di mercoledì 24 luglio hanno reso omaggio all’imprenditore. Per lui, alla notizia della morte, era stato fermato il consgilio comunale follonichese, che aveva bloccato i lavori in segno di lutto.

"Addio, re della notte”, si legge sui social network nei tanti messaggi. Lo show deve continuare e infatti nel weekend il Tartana aprirà. “Lui avrebbe voluto che tutto andasse avanti”, dicono tra le lacrime i suoi collaboratori.

Una passione di famiglia quella per la gestione dei locali e per la ristorazione. Passini era anche l’anima e il volto del Piccolo Mondo, un ristorante molto conosciuto. Il corpo di Passini è stato poi trasferito a Grosseto per la cremazione.