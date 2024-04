Sicurezza nei cantieri. Incontri con gli esperti

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. A partire da mercoledì, nella sede di Cna di Grosseto, in via Birmania 96, dalle 14.30 alle 18.30, si terranno dieci incontri specifici.

Si inizia quindi mercoledì per parlare di "Evoluzione della normativa e gestione della sicurezza nell’uso di particolari attrezzature e macchine in cantiere" con Domenico Viggiano; mercoledì 17 aprile, "La gestione del rischio cadute dall’alto nel settore costruzioni" con Massimiliano Paolucci; mercoledì 8 maggio, "Garantire la sicurezza in cantiere attraverso prescrizioni efficaci" con Massimiliano Paolucci; mercoledì 15 maggio, "Analisi e commento di specifiche sentenze per la prevenzione e sicurezza nei cantieri" con Massimiliano Paolucci; mercoledì 22 maggio, "Il nuovo Codice degli appalti e sicurezza nei lavori pubblici" con Riccardo Antonelli; mercoledì 29 maggio, "Gestione dei rapporti del Cse con il direttore dei lavori" con Federica Baccheschi e Domenico Viggiano; mercoledì 5 giugno, "Approfondimenti sulla regolarità degli impianti elettrici di cantiere" con Tiziano Baldoni; mercoledì 12 giugno, "Rischi specifici legati all’uso di sostanze chimiche e cancerogene" con Alessandro Giomarelli; mercoledì 19 giugno, "Sicurezza negli ambienti confinati" con Alessandro Giomarelli; mercoledì 26 giugno, "Comunicare efficacemente per gestire la sicurezza in cantiere" con Domenico Viggiano. "E’ possibile seguire – dice Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna – anche solo alcuni degli appuntamenti in calendario". Per maggiori informazioni 0564 452909.