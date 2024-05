Si intascava i soldi del ticket. Condannato

C

ondannato 35enne assistente amministrativo dell’Asl Toscana Sud Est per essersi intascato soldi che invece avrebbe dovuto incassare l’azienda sanitaria. In meno di dieci giorni, l’uomo, un assistente amministrativo al laboratorio di analisi dell’ospedale di Castel del Piano, era riuscito a mettersi in tasca 1.116 euro, soldi che erano stati stornati. Le richieste venivano prima registrate normalmente nel sistema, poi veniva applicata l’esenzione e gli importi pagati dai pazienti venivano stornati. Accusato di peculato, l’uomo è finito a processo ed è stato giudicato con rito abbreviato, per lui una condanna di un anno e 10 mesi con pena sospesa e non menzione. Il 35enne ha anche restituito l’intera cifra all’Asl ed è stato interdetto per 5 anni dagli uffici pubblici.