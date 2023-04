Si chiama Câlin e la firma Corina La maniglia che apre le porte del successo

Câlin, che in francese significa abbraccio, è il nome di una particolare maniglia per porte progettata dall’interior e product designer grossetano Alessandro Corina, nell’ambito di una nuova importante collaborazione con una delle aziende icone del Made in Italy: la Mandelli 1953, simbolo del mondo della maniglieria di alta gamma.

Il modello Câlin, che si caratterizza per la perfetta sintesi tra la visione moderna immaginata da Alessandro Corina e l’eleganza, il valore estetico e qualitativo che caratterizzano da sempre Mandelli 1953, è stata presentata per la prima volta durante due importanti palcoscenici per l’arredamento e il design: il Salone internazionale del Mobile di Milano e contemporaneamente il Bau di Monaco. Dopodiché sarà presentata dall’azienda Mandelli 1953 in un altro importantissimo appuntamento: la fiera Icff di New York, in programma dal 21 al 23 maggio, evento di punta nel Nord America per il design internazionale del mobile e del sistema casa. È il terzo anno che Alessandro Corina è presente con i suoi prodotti al Salone del Mobile.

"Con Alessandro abbiamo portato avanti questo primo progetto – afferma Claudia Mandelli – che sicuramente segna l’inizio di una collaborazione destinata a continuare, per produrre insieme altri modelli".

"Sono felice di entrare nel panorama internazionale del design con un’azienda storica del Made in Italy come Mandelli 1953. – commenta Alessandro Corina – Al Salone del Mobile, nel meet organizzato dall’azienda, ho avuto l’onore di presentare il mio progetto al fianco di un designer del calibro di Dodo Arslan".