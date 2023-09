Si alza il sipario. Moderno e Industri. Il cartellone comunale porta 14 spettacoli

Quattordici titoli per un totale di diciotto appuntamenti nei due teatri cittadini. La stagione 20232024 dei Teatri di Grosseto propone un programma multidisciplinare con prosa, musica e danza, arricchito da autori e interpreti di primo piano della scena nazionale e internazionale. Lodo Guenzi, Violante Placido, Ninni Bruschetta, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Alessandro Benvenuti, Emilio Solfrizzi, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Angela Finocchiaro, la Compagnia Opus Ballet, Lella Costa, Ottavia Piccolo sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal ministero della Cultura come primo Circuito multidisciplinare in Italia per il 2023).

"La nuova stagione teatrale grossetana è finalmente alle porte – commentano il sindaco Antonfranceso Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Tanti gli spettacoli che arricchiranno l’offerta culturale cittadina, regalando alla comunità momenti di svago e divertimento. Come ogni anno, è nostra premura ringraziare tutti coloro che rendono possibile la realizzazione degli eventi in programma, i protagonisti della scena e chi si occupa dei nostri splendidi teatri".

"Si sta per aprire una nuova stagione teatrale che rappresenta la continuità nell’impegno che condividiamo con l’amministrazione comunale – spiega la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti –. Un lavoro pensato per la comunità, per i moltissimi spettatori che ogni anno scelgono i Teatri di Grosseto per la qualità dei cartelloni. Interpreti di primo piano nei prossimi mesi accompagneranno il pubblico, portando in scena testi firmati da autori di livello assoluto: opere che indagano la natura umana, spaccati dalla nostra storia recente, commedie, adattamenti e coreografie senza tempo".

"La stagione dei Teatri di Grosseto – osserva la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – torna ad animare la città con un programma di spettacoli caratterizzato da generi e registri diversi nel segno della varietà e della qualità della proposta. Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Angela Finocchiaro, Emilio Solfrizzi, Ottavia Piccolo, Ninni Bruschetta, Violante Placido, Lodo Guenzi, la Compagnia Opus Ballet sono solo alcuni tra i protagonisti di una stagione in cui prosa, danza e musica si alternano per incuriosire e appassionare un’ampia e attenta platea di spettatori, compresi i più piccoli e i più giovani".

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro degli Industri con le seguenti modalità. Da oggi telefonando al numero 334 1030779 (orario di ufficio) o inviando una mail a [email protected] sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento (riconferme e nuovi abbonati) alla stagione teatrale 20232024. Riconferma abbonamento (su appuntamento) dal 2 al 13 ottobre. Per la conferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della stagione 20222023. Conferma abbonamento con cambio poltrona (su appuntamento) dal 16 al 17 ottobre. Qualora non fossero disponibili posti di gradimento sarà possibile rinnovare l’abbonamento nel posto assegnato durante la scorsa stagione. Nuovi abbonamenti (previo appuntamento) dal 23 al 31 ottobre.