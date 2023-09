Settembre, tempo di cantieri. Dopo la pausa estiva via ai lavori 105mila euro per le asfaltature

Terminate le feste di settembre e ritornati alla normalità, nel comune di Castel del Piano sono partiti i lavori di asfaltatura di molte strade del territorio. In previsione di un nuovo inverno, il comune guidato dal primo cittadino Michele Bartalini ha deciso di intervenire sulla viabilità interna, per migliorarla e in primo luogo per renderla più sicura. La cifra messa a disposizione per questi lavori supera i 100mila euro. A fare il punto sugli interventi interventi è il vicesindaco di Castel del Piano, Luciano Giglioni. "Come preannunciato qualche settimana fa – spiega Giglioni - iniziano i lavori di asfaltatura di molte strade del nostro Comune". Poi il vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Castel del Piano entra nel merito dei lavori. "Le vie interessate da questi nuovi interventi di asfaltatura sono molte del centro – prosegue – avevamo annunciato questi interventi già in estate, poi il grande afflusso dei turisti non avrebbe consentito lo svolgimento regolare dei lavori e avrebbe causato sicuramente dei disagi alla viabilità, allora abbiamo preferito attendere e comunque l’obiettivo era di intervenire prima della stagione più fredda". Allora ecco le vie interessate dai lavori: Via del Gallaccino (incrocio con Via Gramsci fino al civico 3), Via S.Allende (dal civico 5 all’incrocio con via Turati), via G.Matteotti fino all’incrocio con via Arezzo, via Don Minzoni (dall’oratorio fino all’incrocio con via F.LLI Rosselli), via Veneto (dal Bar La Lucciola fino al Bar Il Muretto), via Benvenuto (Fazziintero tratto), via G.Mazzini (intero tratto) e buona parte del piazzale Sant’Angelo, una delle zone residenziali più vaste della cittadina amiatina (solo il lato dello stadio). "L’investimento totale – conclude Giglioni - è pari a 105mila euro ed in più abbiamo stanziato 63mila euro per il recupero della vecchia strada di Montegiovi per la quale siamo in attesa dell’assegnazione dei lavori". L’interesse dunque dell’amministrazione comunale è anche nel recuperare la viabilità delle frazioni. Montegiovi è il paesino che si trova poco distante dal capoluogo (Castel del Piano) e che ha bisogno di una serie di interventi. Alcuni, come recupero della vecchia strada, sono in cantiere, altri lo dovranno essere a breve.

Nicola Ciuffoletti