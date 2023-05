Sessant’anni di attività in immagini La Bf e la sua "Memoria fotografica"

Nel 2022 l’Agenzia Fotografica Bf ha raggiunto i 60 anni di attività. Anni spesi, fin da quel lontano 1962, nel racconto per immagini – affiancati alla cronaca giornalistica – dei fatti e delle persone che hanno caratterizzato Grosseto e la Maremma. Un impegno portato avanti fino ad oggi con dedizione e professionalità nei servizi fotografici che compongono la raccolta "Memoria Fotografica", realizzata anche grazie al lavoro di censimento e recupero delle immagini fotografiche del nostro sterminato archivio, memoria della comunità. Nel libro, a corredo delle foto, le didascalie che, in alcuni casi, sono tratte dagli articoli pubblicati dai quotidiani Il Telegrafo prima e Il Tirreno poi, con i quali l’Agenzia Fotografica Bf porta avanti una collaborazione fin dalla sua nascita. Sfogliando le 115 pagine in bianco nero di questo percorso fotografico si possono trovare: due Papi, un Dalai Lama, una regina, uno Scià con la sua Imperatrice, una moglie e vedova di un Presidente degli Stati Uniti, sei Presidenti della Repubblica, sei sindaci di Grosseto, parlamentari, senatori, segretari di partito e presidenti del Consiglio. Non mancano icone dello spettacolo, della televisione e del cinema (molte di caratura internazionale), star della musica e dell’intrattenimento, importanti personaggi della cultura, scrittori, divulgatori scientifici o collezionisti d’arte. Anche lo sport è ben rappresentato: il glorioso baseball cittadino con i suoi scudetti, le promozioni del Grosseto calcio, il Giro d’Italia o il mitico Rally di Montecarlo. Senza trascurare i grandi tragici eventi: un drammatico naufragio, un colossale incendio e le devastanti alluvioni, che hanno segnato abitanti e territorio.