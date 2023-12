“Non è giusto essere soli a Natale”: dieci pranzi sospesi, il ristoratore aiuta chi è in difficoltà

Follonica (Grosseto), 20 dicembre 2023 – Dieci pranzi sospesi, dieci pranzi offerti nel giorno di Natale, per far passare qualche ora in compagnia a chi non ha i mezzi per un pranzo al ristorante e non ha neanche le persone con cui passare le festività.

L’idea è di un ristoratore di Follonica, Sergio Totti, titolare del ristornate Nonna Lina e della discoteca Calypso. E’ stato lui a decidere di offrire dieci pranzi di Natale. E lo ha fatto via Facebook, fornendo il suo numero di cellulare a cui, chi è solo e non ha le possibilità di un pranzo natalizio, può chiamare in assoluta discrezione.

"Dovrà essere un Natale per tutti e in primis per gli anziani soli e per le famiglie in difficoltà. Con questo obbiettivo, che parte dal cuore, il ristorante Nonna Lina ed il Calypso Dancing di Follonica mette a disposizione 10 pasti completamente gratuiti nel nostro ristorante per il pranzo di Natale”, questo quanto scritto in un post da Sergio Totti. Nel ristorante dunque ci sarà spazio anche per chi non può permettersi un pranzo. Il numero da chiamare è 3480466719.