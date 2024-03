Casalinghi, cancelleria, accessori per smartphone: non sicuri, 40mila articoli sequestrati

Grosseto, 25 marzo 2024 – Controlli a tappeto nel mese di febbraio in tutta la provincia di Grosseto: nel mirino della guardia di finanza prodotti non sicuri o contraffatti, che hanno portato al sequestro di 39mila articoli tra giocattoli, casalinghi, bigiotteria, cancelleria e accessori per la telefonia. Tutti privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge, cioè quelle informazioni indispensabili a garantire la genuinità dei prodotti, in particolar modo quando questi sono destinati ai più piccoli. Parte della merce presentava anche il simbolo CE “China Export” apposto con caratteri tali da generare nel consumatore l’erronea convinzione di essere dinnanzi ad un prodotto con marcatura CE “Conformità Europea”, certificazione che attesta la rispondenza dell’articolo a specifici standard di sicurezza, consentendone la libera commercializzazione all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

I controlli hanno portato anche al sequestro di 455 capi di abbigliamento e accessori contraffatti, griffati con nomi di brand del lusso ma falsi. Il valore della merce sequestrata si aggira sui 50mila euro.