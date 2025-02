Sequestro e omicidio. Era ricercato in Francia. Arrestato a Grosseto

Fu visto l’ultima volta in un quartiere della città di Bordeaux. Era il 18 agosto del 2023. Da quel giorno, Mourad Lasri, 43 anni originario del Marocco ma residente in Francia, è scomparso nel nulla. Fu la sua ex compagna, madre delle sue due figlie, a denunciarne la scomparsa. Il corpo dell’uomo fu ritrovato il 13 settembre di quell’anno in un bosco a Saint-Pierre-du-Palais in avanzato stato di decomposizione. Per quel rapimento e omicidio, erano finiti nel mirino della polizia tre persone: un 16enne e un 26enne. E un 29enne di origini tunisine che è stato arrestato dai carabinieri di Grosseto il 18 febbraio scorso. L’uomo è stato infatti fermato in città dai carabinieri durante uno dei controlli antidroga. Quando i militari dell’Arma hanno inserito il suo nome nella banca dati, hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura di Bordeaux. Gravissimi i reati contestatigli: sequestro di persona e concorso in omicidio. Ora è nel carcere di via Saffi. Assistito dall’avvocato Giulio Parenti, si è presentato di fronte alla Corte d’appello, dove è stata celebrata l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice della seconda sezione penale ha disposto che il 29enne, fino all’udienza per l’estradizione, dovrà restare in carcere: esiste, secondo il magistrato, il pericolo di fuga. In Italia da tantissimi anni, dove vive anche la sua famiglia, il ragazzo da qualche mese viveva a Grosseto dove - ha spiegato al giudice - ha lavorato come bracciante agricolo. Il ventinovenne ha giurato e spergiurato di non entrarci nulla con l’omicidio di Mourad Lasri e di non essere stato a Bordeax nel periodo in cui è avvenuto l’efferato delitto.