Macellazione clandestina: scatta il sequestro di 400 chili di carne

Pitigliano (Grosseto), 31 marzo 2023 – Maxi sequestro di carne in provincia di Grosseto. I carabinieri hanno scoperto una filiera completa di macellazione di carne di suino, eseguita fuori dal periodo consentito ma anche senza le preventive e obbligatorie analisi. I militari del gruppo forestale e del nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto nel corso di un controllo in un'azienda agricola della zona di Pitigliano (Grosseto) hanno sequestrato 400 chilogrammi di carne suina già divisa e quindi pronta per il confezionamento.

Secondo quanto spiegato i militari avrebbero scoperto un'attività di macellazione della carne suina clandestina, con molti presunti illeciti legati ad aspetti igienico sanitari e a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività di macellazione, si ricorda, comporta accertamenti di laboratorio per scongiurare la presenza di 'trichinella’, pericoloso parassita presente nelle carni dei mammiferi. All'esito del controllo, i carabinieri e le autorità sanitarie - le operazioni sono state seguite anche da un medico veterinario dell'Asl - hanno rilevato violazioni della normativa di settore, di ordinanze regionali e dell'autorità sanitaria, e portato al sequestro della carne.