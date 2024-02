Sequestrati articoli non conformi da negozio cinese a Follonica: denunciato il titolare

Sono diversi grossi sacchi neri quelli che sono stati portati via dagli agenti della Guardia di Finanza della cittadina del Golfo. Gli articoli, sequestrati dalla Fiamme Gialle, provenivano da un negozio in via Bicoccchi gestito da cittadini cinesi. Gli agenti, durante un controllo di routine che era stato programmato nel tempo, hanno evidentemente trovato qualcosa di non conforme nel negozio gestito da una famiglia cinese. Elettrodomestici senza marchio Ce, oltre a diversi bracciali che erano in un espositore sul marciapiede.

Gli agenti hanno sequestrato la merce e denunciato il titolare dell’attività.