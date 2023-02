Sequestrati 28 scooter elettrici

Sequestrati, nella notte di giovedì i ventotto scooter elettrici che facevano parte del progetto "Life for Silver Coast" e che si trovavano in uno spiazzo pubblico vicino ai giardini chiusi di Orbetello. Il sequestro è stato operato dagli uomini della Guardia di finanza, ed è iniziato intorno alle 23 di giovedì per concludersi oltre la mezzanotte.

Si è trattato di un sequestro meramente amministrativo e non c’è nessuna cotestazione penale, nei confronti della ditta che forniva questi mezzi. I ventotto mezzi sono stati sequestrati perché avevano l’assicurazione scaduta da qualche giorno, (il progetto si è concluso nel dicembre scorso) mentre sulle biciclette non è stato compiuto nessun atto amministrativo in quanto per questi mezzi non c’è l’obbligo dell’assicurazione. Il sequestro è avvenuto perche la legge prevede che i mezzi con obbligo di assicurazione, ovvero automobili e motocicli, non possano sostare in pubblica via o spazi pubblici se privi di assicurazione, e quindi devono essere custoditi in capannoni, garage o comunque spazi chiusi.

Ricordiamo che il progetto "Life for Silver Coast", è durato cinque anni, dal 2017 al 2022 e ha interessato i Comuni di Orbetello, Monte Argentario e Isola del Giglio. Il progetto consisteva nell’utilizzo di una mobilità green ovvero auto, biciclette e appunto anche gli scooter elettrici in questione. E per tutta la durata del progetto sono stati quasi 2mila i clienti totali che nel corso di questi cinque anni hanno scaricato e si sono registrati all’app che consente all’utente di gestire lo sharing e trovare, in base alla disponibilità, il veicolo scelto per iniziare il noleggio. Il numero totale dei noleggi di tutta la flotta mezzi, tra scooter, biciclette e vetture nell’estate dello scorso anno è stato di 1.315, mentre la navetta ha trasportato circa 500 utenti. "Life for Silver Coast" è stato realizzato in collaborazione con i Comuni di Isola Del Giglio, Monte Argentario e Orbetello, Enel X, Green Action, On-Electric Charge Mobility, Primordial, UNeed.IT, Newave Italia, l’Università di Firenze e il Polo Mobilità Sostenibile della Sapienza Università di Roma, coordinatore del progetto.