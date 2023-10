Selezioni per un albergo

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la stagione 2024:

addetta colazioni per 45 ore la mattina per 67 mesi di lavoro non

alloggio personale di Castiglione o limitrofe, 2 camerieri per 6 mesi di

lavoro almeno minima esperienza con vitto e alloggio, un lavapiatti 67

mesi di lavoro anche poca esperienza con alloggio, i colloqui

inizieranno anche in questo periodo.