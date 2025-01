Arriva una segnalazione: “Una vela e una luce in mare”. Partono le ricerche sulla costa

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 27 gennaio 2025 – Le ricerche sono iniziate intorno alle 17 e sono andate senza interruzione per mare e per terra, ma almeno fino in tarda serata non avevano trovato riscontri alla segnalazione che aveva dato il via alle operazioni: la segnalazione era quella di una “vela” e di una luce lampeggiante nel tratto di mare fra Castiglione e le Rocchette che poteva indicare qualcuno in difficoltà.

Questo è quanto riferito alla Capitaneria di porto da una donna che stava passeggiando sulla battigia e alle ricerche si sono unite anche due squadre dei vigili del fuoco, una del comando centrale di Grosseto e l’altra del Distaccamento di Follonica, con due moto d’acqua e personale specializzato nel salvataggio in acqua. A loro è stato affidato il compito di pattugliare la zona di mare compresa – appunto – fra Castiglione e le Rocchette. In azione anche la motovedetta Sar della Guardia costiera di stanza a Porto Santo Stefano con il compito di coordinare le operazioni di ricerca.

L’intervento è finalizzato a capire se quella luce apparteneva o meno a qualcuno che si stesse trovando in difficoltà in mare aperto.

In realtà – almeno fino alla tarda serata – non risultavano segnalazioni di persone scomparse o che, uscite in mare, non avessero fatto rientro all’ora prevista. Ma il forte vento di scirocco che tirava nel pomeriggio avrebbe comunque potuto mettere in difficoltà surfisti o imbarcazioni.

Le operazioni di pattugliamento sono poi proseguite anche con personale a terra dei vigili del fuoco e della Vab che ha perlustrato a piedi il tratto di litorale compreso tra lo stabilmento balnera “Capezzolo” e le Rocchette, alla ricerca di eventuali tracce o indizi che potessero far pensare a persone disperse in mare.