Ztl e parcheggi: "La giunta riesce a scontentare tutti"

Arriva la primavera anche all’Argentario, ma per la cittadinanza al posto delle rondini e delle margherite ci sono solo Ztl e bollini. La critica sulle nuove zone a traffico limitato arriva questa volta dal Pd che punta il dito sull’istituzione dei varchi. "Il sindaco e la giunta hanno messo in campo tutto il loro più grande impegno – dice il segretario Guido Dubbiosi –, facendo in modo che anche i suoi pochi elettori gli voltassero le spalle. D’altronde, in un paese in cui si paga anche per circolare, attendiamo fiduciosi le gabelle pedonali. Ricapitolando, ci sono due nuove Ztl: quella che riguarda le vie del Centro storico, contraddistinta non più solo dagli accessi sul Corso Umberto, ma anche da tre ulteriori varchi (via del Pianetto, via Vivarelli e via del Giardino), e quella riguardante via Lividonia. Le famiglie che abitano nelle zone interessate dai varchi hanno diritto ad un pass per famiglia al costo di 5 euro. I parenti che devono andare in visita ai residenti delle zone ’protette’ dalla Ztl devono pagare 40 euro una tantum per il bollino verde di accesso. Ma se non trovano parcheggio nelle vicinanze e la posteggiano a pagamento, devono pagare 10 o 20 euro al giorno, dipende dallo scacchiere delle zone".

Secondo il Pd "l’amministrazione toglie la possibilità di transito e di sosta ai residenti all’interno del territorio comunale, quasi a volere incoraggiare l’acquisto di box privati o a spedire tutti a chilometri di distanza all’Aeronautica. E a nessuno importa se una persona che paga le tasse all’Argentario ha un bisogno urgente dell’auto alle due di notte. Vogliamo diventare Portofino complicando farraginosamente quei pochi servizi che possiamo offrire ai turisti e rendendo la vita impossibile ai residenti, che ricordiamo ancora una volta solo in piccola parte hanno votato questa amministrazione, con la conseguenza che una lamentela sui social o in giro viene derisa o ignorata da chi dovrebbe darci il buon esempio e da chi, guidato da un grande senso civico e da uno spirito di servizio h24, ritiene corretto parcheggiare l’auto in mezzo alla piazza".