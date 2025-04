Fonti bellissime. Il ’contorno’ parecchio meno

L’ultimo fine settimana, complici le felici condizioni atmosferiche, ha messo in risalto un vivace movimento turistico che ha visto la città del Balestro ospitare tanti visitatori e, come al solito, grande presenza e partecipazione per il celebre ’dipinto a luci rosse’, la cui fama ha ormai raggiunto ogni angolo.

Ma c’è una sollecitazione che arriva su una situazione abbastanza precaria, se non poco ordinata, sotto le antiche arcate delle Fonti. Anche un ex amministratore ha fatto notare il brutto impatto che incontrano i turisti – pronti ad ascoltare le guide che parlano dell’affresco dei suoi scopi e delle sue peculiarità – appena girano lo sguardo e notano una situazione di degrado costituita da tutta una serie di tubi di plastica che sporgono dalla galleria e si perdono sul fondo delle vasche, insieme ad un bel ciuffo di erbacce.

"Abbiamo uno degli affreschi più conosciuti al mondo, meta di tanti turisti, curiosi, ed il contorno è questo? Speriamo che prima dell’esplosione della stagione turistica tutto venga rimesso in ordine". Questo, in sintesi, il ’riassunto’, dei vari commenti.

E segnalazioni arrivano anche per piazza Socci dove i piccioni ormai sono diventati padroni e se ne trovano le tracce attraverso ’testimonianze’ per nulla piacevoli, sulla facciata della sede del Terziere di Cittanuova e da quella della chiesa di Sant’Agostino, dove le buche pontaiole, anche se protette, sono diventate ’appartamenti’ per le famigliole dei volatili che di giorno e di notte sporcano.

Roberto Pieralli