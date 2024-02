Seconda "uscita" del Carnevaletto

Secondo corso mascherato del Carnevaletto da tre soldi oggi a Orbetello, dopo il successo della prima uscita. Oggi alle 10 al campo sportivo Ottorino Vezzosi torneo di calcio "Coppa Carnevale", riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni, con riconoscimenti che saranno consegnati da Re Carnevale. Alle 14,30, in Corso Italia, seconda sfilata con i carri allegorici di Albinia, Centro.2, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione. Insieme a loro sfileranno i gruppi mascherati e le singole maschere. Prevista la partecipazione della Banda Mascagni di Caprarola (Viterbo). Ingresso gratuito per i bambini. Fra gli sponsor Principe Uno, Conad, i commercianti del Ccn di Orbetello, I Pescatori, Cattolica Assicurazioni e Banca Tema.

Michele Casalini