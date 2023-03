Se non hai qualcosa da raggiungere preoccupati! Noi invece di questi obiettivi ne abbiamo tanti…

Ci siamo chiesti a cosa possa servire avere un sogno nella vita. La risposta non è delle più semplici, ma crediamo che avere un sogno, inteso come obiettivo, possa aiutarci a superare le difficoltà e a migliorarci. Per qualcuno di noi per esempio potrebbe essere un sogno riuscire a parlare davanti a tante persone in modo sicuro, vincendo la timidezza e le paure. Impegnarsi per raggiungere quel traguardo può rendere persone migliori, pronte a dare il proprio contributo alla società in cui vivono. Per noi il sogno è il carburante che permette al motore della passione di funzionare al meglio. La passione riesce a sistemare tutto, fa accettare con il sorriso la fatica, la sconfitta e a volte anche la sofferenza. Abbiamo scoperto di essere dei grandi sognatori. Alcuni di noi sognano di diventare calciatori professionisti e provare quell’emozione di ansia mista ad adrenalina, che solo il segnare il goal decisivo può far provare. Una nostra compagna vuole diventare una scrittrice, perché quando scrive la mano scorre veloce sul foglio dando forma ai suoi pensieri. Un altro vuole diventare un cantante e scrivere canzoni trapper che parlino del suo vissuto. Avere un sogno ci fa andare avanti.