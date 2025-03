Scuola Renaioli. Formazione gratuita

Nasce Scuola Renaioli, il progetto di formazione della storica azienda di Manciano. Il calendario di appuntamenti specialistici gratuiti e aperti a tutti inizia oggi alle 15 e l’obiettivo è accompagnare gli agricoltori e gli appassionati di agricoltura nel percorso evolutivo del settore.

"Abbiamo deciso – spiegano dall’azienda – di mettere il nostro tempo e la nostra competenza al servizio degli altri per favorire uno sviluppo sempre più innovativo e sostenibile del comparto, all’insegna della condivisione, della partecipazione, dell’unità. Formazione e conoscenza sono le uniche chiavi che ci permetteranno di aprire la porta sul futuro dell’agricoltura".

Le masterclass si terranno nella sede di Renaioli Macchine Agricole, in località Passinano, a Manciano. Il primo appuntamento è sul tema "Il rotopressa Vb Kuhn: come usarle per ottenere il meglio".