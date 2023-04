Scuola media "Vannini" - Castel del Piano

Nell’immaginario collettivo, secondo un’indagine svolta da noi studenti nell’ambito scolastico ed extrascolastico, le dipendenze sono principalmente associate alle sostanze stupefacenti, ma difficilmente vengono collegate all’alcool, al gioco d’azzardo e alla tecnologia. Ma cosa sono le dipendenze?

Le dipendenze sono un bisogno irrefrenabile di assumere sostanze o compiere azioni che producono un temporaneo benessere, ma che in realtà danneggiano la salute psicofisica e le relazioni sociali. Le dipendenze da alcool e dal gioco d’azzardo sono spesso sottovalutate in quanto si possono trovare bevande alcoliche e slot machine in qualunque locale pubblico e la vigilanza sulla destinazione del loro uso è carente. Ultimamente il consumo di alcool tra adolescenti e giovani è in drastico aumento e ha come conseguenza la nascita di nuove mode, come il Binge drinking, l’assunzione di grandi dosi di alcool in breve tempo, il Drelfie, farsi fotografare mentre si è ubriachi, e il Pub Crawl, il bere diverse quantità di alcolici in più pub.

Anche la dipendenza dal tabacco è socialmente accettata, pur essendo "un’arma con il silenziatore", poiché ha degli effetti collaterali a lungo termine che sono però gravi al pari delle altre sostanze psicoattive.

Una delle dipendenze più recenti è la tecnodipendenza, ovvero l’uso compulsivo di strumenti tecnologici come smartphone, computer, tablet, console che vengono utilizzati per alleviare la noia, per colmare dei vuoti affettivi, per comunicare velocemente con gli altri e per avere informazioni all’istante. Pur riconoscendone l’utilità, la tecnologia porta a vivere in un mondo virtuale che distacca la persona da quello reale; inoltre è appurato che essendo abituati a scrivere e leggere brevi testi ricchi di abbreviazioni e simboli si perde la capacità di scrivere correttamente e di prestare attenzione alla lettura di brani più lunghi e complessi.

La dipendenza più conosciuta rimane però quella da sostanze stupefacenti che è sempre più diffusa tra adolescenti e giovani. Tra noi ragazzi si parla spesso di questo argomento ed emergono pareri contrastanti: una parte è contraria all’uso perché ha paura che le gravi conseguenze possano ripercuotersi su se stesso e sulle persone a cui tiene. Ci sono poi altri ragazzi che vedono nell’assunzione di sostanze un modo per sentirsi più grandi, per essere accettati dal gruppo, per dimostrare di non aver paura di infrangere una regola e molto spesso per scappare dai problemi.