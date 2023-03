Scuola media "Pascoli" - Grosseto

Con l’avvento della rivoluzione digitale molti aspetti della nostra vita sono cambiati: basti pensare a come ci informiamo ed al modo in cui comunichiamo.

Oggi i social network permettono al singolo di inserirsi in gruppi ampi online, facendogli vivere le relazioni con gli altri in modo diverso: ognuno può "connettersi" avendo possibilità di legami sociali a distanza e in tal modo, se da una parte le relazioni sono più facili da stabilire, dall’altra i rapporti che si creano possono essere più fragili e richiedono grande responsabilità.

"In medio stat virtus" dicevano però gli antichi: ogni strumento tecnologico è un mezzo nelle mani dell’uomo e non viceversa quindi deve essere l’individuo ad utilizzare responsabilmente le tecnologie e la rete.

Alcune persone hanno fatto dei social il proprio lavoro; è il caso degli Influencer. Il termine deriva dall’inglese e significa personaggio popolare in grado di influenzare l’opinione pubblica su un certo argomento, interagendo in rete con i propri followers.

Come attestato dall’Accademia della Crusca, il vocabolo risale all’anno 2007 e si è diffuso sempre di più a partire dal 2018. L’influencer si può specializzare in vari settori tra cui food, beauty, fashion, travel, ma l’attività principale è sempre la creazione e pubblicazione di contenuti, come in un lavoro creativo vero e proprio: prima si selezionano gli argomenti, si scattano foto, si registrano video o dirette live; poi si sceglie il momento in cui pubblicarli e si condividono i contenuti sui social per stimolare la partecipazione dei followers.

Per il ruolo determinante che svolgono nell’ambito della comunicazione, gli influencer vengono spesso contattati dalle aziende per pubblicizzare alcuni prodotti: hanno infatti una maggiore visibilità, soprattutto tra i più giovani, rispetto alla pubblicità tradizionale. Fondamentali per loro sono l’ampiezza del pubblico, il grado di diffusione e la credibilità.

Come abbiamo avuto modo di riflettere con la grossetana Virginia Montemaggi, gli influencer diventano dei modelli da seguire per i più giovani, colpiti dalla loro storia da "self made person", perché, rispetto alle grandi star, rappresentano i ragazzi della porta accanto che parlano "la loro lingua". E’ quindi molta la responsabilità di queste nuove figure nel riuscire a comunicare con i giovani in modo semplice e corretto, affrontando questioni vicine al loro mondo.