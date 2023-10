Scuola media Alighieri. Nuova scala antincendio. Spesa di 60mila euro

Nuova scala antincendio per migliorare le condizioni di sicurezza della scuola media "Alighieri" di via Meda. L’intervento ha un valore complessivo di 60mila euro. Soddisfatti il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi (nella foto).

"La nostra Amministrazione ha da sempre avuto come obiettivo il miglioramento degli edifici scolastici e la messa in sicurezza di coloro che li vivono quotidianamente. E in programma abbiamo anche ulteriori investimenti".