Scuola "Curzio Breschi". Miglioramento sismico adesso è realtà

Sono conclusi gli interventi di miglioramento sismico nella scuola primaria e dell’infanzia "Don Curzio Breschi" che si trova nella città di Massa Marittima. Il Comune aveva partecipato ad un bando della Regione Toscana per la "Messa in sicurezza degli edifici pubblici scolastici e non scolastici", arrivando ai primi posti in graduatoria e ottenendo così un corposo cofinanziamento, che insieme alle risorse stanziate dall’amministrazione comunale, ha consentito di realizzare l’opera, per un quadro economico complessivo di 384mila euro. Una spesa davvero ingente per la scuola che aveva bisogno da tempo di un maquillage davvero imponente anche perchè gli ultimi lavori di ripristino delle opere murarie erano stati fatti ormai tanti anni fa. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di setti murari in cemento armato, interni ed esterni alla struttura e altre opere di rifinitura che negli anni avevano avuto diverse problematiche: dalle fessurazioni ai normali lavori di ripristino che tutte le parti di muratura, soprattutto dove ci sono le scuole, devo essere salvaguardate al meglio. Un obiettivo importante, quello della sicurezza degli edifici scolastici su cui il Comune di Massa Marittima, con il sindaco Marcello Giuntini, si è impegnato in questi anni di governo, raggiungendo con successo il risultato atteso da tutte le persone che lo chiedevano ormai da tanto tempo. La scuola ora è più sicura e adeguata agli standard antisismici vigenti. Questo progetto conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso la protezione e il benessere della sua comunità educativa.